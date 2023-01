ইরানের সাবেক উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ব্রিটিশ-ইরানি নাগরিক আলিরেজা আকবরির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান। বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির কাছে এমন অভিযোগ তুলে ধরে তার পরিবারের।

জানা যায়, যুক্তরাজ্যের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আলিরেজা আকবরিকে দোষী সাব্যস্ত করে ইরান। ২০১৯ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আলিরেজার স্ত্রী মরিয়ম জানান, সরকারি কর্তৃপক্ষ আলিরেজার সঙ্গে শেষ দেখা করার জন্য আমাদের কারাগারে যেতে বলেছে। এরই মধ্যে তাকে নির্জন কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে, আলিরেজা তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পাশাপাশি তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর বন্ধ করা ও তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে ইরানকে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য।

বিবিসির পার্সিয়ান সার্ভিস বুধবার (১১ জানুয়ারি) আলিরেজার কাছ থেকে পাওয়া একটি অডিও বার্তা প্রচার করেছে। সেখানে তিনি বলেন, আমাকে নির্যাতন করে ক্যামেরার সামনে অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমি কোনো অপরাধ করিনি।

“I was charged with obtaining top secret intelligence from Iran’s head of National Security Council in exchange for a bottle of perfume & a shirt during Rouhani’s administration,” Alireza Akbari said in an audio file obtained by BBC Persian.



