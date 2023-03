ইমরান খানকে গ্রেফতারে বাড়ি ঘেরাও, উত্তপ্ত পাকিস্তান

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতারে তার জামান পার্কের বাড়ি ঘেরাও করেছে পুলিশ। তবে সমর্থকদের বাধার মুখে এখনো বাড়িটিতে ঢুকতে পারেনি তারা। বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে পিটিআই কর্মীদের সঙ্গে কয়েক দফা সংঘর্ষও হয়েছে। এসময় জলকামান ব্যবহার করলেও ইমরান খানের বাড়ি থেকে সর্বোচ্চ ৯০ মিটার দূরত্বে পৌঁছাতে পেরেছে পুলিশ।

এ অবস্থায় পিটিআই চেয়ারম্যান সব কর্মী-সমর্থককে রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার (১৪ মার্চ) এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেছেন, তারা ভাবছে আমি গ্রেফতার হলে জাতি ঘুমিয়ে পড়বে। আপনাদেরই তাদের ভুল প্রমাণ করতে হবে।

They’re shelling Imran Khan’s house too, a leader who requested everyone to stay peaceful and patient. Democracy seems to be suspended in the country, no? #زمان_پارک_پہنچو pic.twitter.com/nBuen0MYQc