মাঝ আকাশে যাত্রীদের মারামারি, প্লেনের জরুরি অবতরণ

মাঝ আকাশে প্লেনের মধ্যে মারামারি শুরু করেন কয়েকজন যাত্রী। এতে জরুরি ভিত্তিতে প্লেনটি অবতরণ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় চার যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ায়।

যাত্রীদের মারামারিতে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে ওঠে। পরে প্লেনের জরুরি অবতরণের পর চার যাত্রীকে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (এএফপি) গ্রেফতার করে। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্লেনটি অস্ট্রেলিয়ার কেয়ার্নসের কুইন্সল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে দেশটির উত্তরাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল।

পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, গত ২০ এপ্রিল কেয়ার্নস থেকে গ্রুট আইল্যান্ডগামী একটি প্লেনে এই ঘটনা ঘটেছে। চার যাত্রীর মধ্যে হাতাহাতি চরমে পৌঁছালে প্লেনের জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হন।

প্লেনের ভেতরে ওই চার যাত্রীর মারামারির ভিডিও ইতোমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক দল যাত্রী প্লেনের ভেতরে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

