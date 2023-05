মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রীর

জাপান সফর শেষে রোববার (২১ মে) বিকেলেই পাপুয়া নিউ গিনিতে গিয়ে পৌঁছেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পোর্ট মোর্সবিতে হাজির হয়েছিলেন দ্বীপরাষ্ট্রটির প্রধানমন্ত্রী জেমস ম্যারাপে।

এ সময় অভিনব অভ্যর্থনায় নরেন্দ্রর মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় ম্যারাপেকে। সেই সঙ্গে গার্ড অব অনার দিয়ে দেশটিতে স্বাগত জানানো হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

বিজেপি বিমানবন্দরের একটি ভিডিও টুইটারে পোস্ট করে লিখেছে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পাপুয়া নিউগিনির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন।

As a mark of respect, the PM of Papua New Guinea touches the feet of PM Modi! pic.twitter.com/fltahwD1m7