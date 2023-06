কোরআন বুকে নিয়ে পুতিন বললেন, ‘এর অবমাননা অপরাধ’

ঈদের দিন মসজিদের সামনে কোরআন পোড়ানোর অনুমতি দিয়ে সুইডেন যখন গোটা মুসলিম বিশ্বের নিন্দার তীরে বিদ্ধ হচ্ছে, ঠিক তখনই মুসলিমদের পাশে দাঁড়ালেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পশ্চিমা দেশগুলোকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেছেন, অনেক দেশে না হলেও রাশিয়ায় কোরআন অবমাননা গুরুতর অপরাধ। এদিন মুসলিমদের পক্ষ থেকে একটি কোরআন শরিফ উপহারও পেয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

গত বুধবার (২৮ জুন) বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে রাশিয়াতেও। এদিন রুশ ফেডারেশনের স্বায়ত্তশাসিত দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রের ডারবেন্ট এলাকার ঐতিহাসিক জুমা মসজিদ পরিদর্শন গিয়েছিলেন পুতিন। সেখানে স্থানীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

এসময় রুশ প্রেসিডেন্টকে কোরআনের একটি কপি উপহার দেন প্রতিনিধিরা। বিষয়টি নিশ্চিত করে ডারবেন্ট মিউজিয়াম প্রিজার্ভের পরিচালক ভেলি ফাতালিয়েভ বার্তা সংস্থা তাসকে বলেছেন, আমরা প্রেসিডেন্টকে পবিত্র মক্কা থেকে আনা একটি কোরআন উপহার দিয়েছি।

‍

মুসলিম প্রতিনিধিদের দেওয়া এই উপহার সানন্দে গ্রহণ করেন পুতিন। কোরআন হাতে নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, এটি মুসলিমদের কাছে একটি পবিত্র গ্রন্থ, যা অন্যদের কাছেও একইরকম হওয়া উচিত। আমরা সবসময় এই নিয়মে আবদ্ধ।

“The Quran is sacred for Muslims and should be sacred for others.”



Russia’s President Vladimir Putin was gifted a copy of the Quran during his visit to the Juma Mosque of Derbent in Dagestan, known as the oldest mosque in Russia, on the first day of Eid al Adha pic.twitter.com/ZrwjCSxgbU