কলকাতায় মার্টিনেজ, দেখা করবেন ভক্ত-খেলোয়াড়দের সঙ্গে

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। অবশেষে কলকাতায় পা রাখলেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। সোমবার (৩ জুলাই) ঢাকায় এক বেলার সফর শেষে থেকে সোজা কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি।

এসময় মার্টিনেজকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সচিব দেবাশীষ দত্তও।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষককে ফুলের স্তবক দিয়ে স্বাগত জানান সুজিত বসু। সবুজ-মেরুন উত্তরীয় পরিয়ে মার্টিনেজকে বরণ করে নেন মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তারা।

লিওনেল মেসির সতীর্থকে এক ঝলক দেখার জন্য বিমানবন্দরে ভিড় জমেছিল ভক্তদের। সাদা টিশার্ট কালো ট্রাউজার পরা লম্বা মানুষটাকে দেখতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তাদের মধ্যে।

VIDEO | Argentina's 2022 FIFA World Cup-winning goalkeeper Emiliano Martínez arrives at Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata. "I am really excited, feeling great. It was a dream (coming to India). I had promised to come to India, I am happy to be here," says… pic.twitter.com/ivmqHCNrsX