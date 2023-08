‘যাওয়ার কী দরকার, আমরা তো চাঁদেই আছি’

চন্দ্রজয় করে ইতিহাস গড়েছে ভারত। যা আগে আর কেউ পারেনি, সেই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছে ভারতীয় চন্দ্রযান-৩। তাদের এমন ঐতিহাসিক সাফল্যের প্রশংসায় মেতেছে গোটা বিশ্ব। তাতে সামিল হয়েছেন পাকিস্তানিরাও। এর মধ্যে এক যুবকের মন্তব্য ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ওই পাকিস্তানি যুবকের দাবি, ভারতের আগেই তারা চাঁদের মাটিতে পা রেখেছেন! ভাবছেন ব্যাপারটা কী?

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, ভারতের চন্দ্রযান-৩র সাফল্যের পর সেই যুবককে চাঁদ নিয়ে প্রশ্ন করেন এক পাকিস্তানি ইউটিউবার। তাতে পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করে হাস্যকর জবাব দেন যুবক।

তিনি বলেন, ওরা পয়সা খরচ করে গেছে। আর আমরা চাঁদেই রয়েছি। আপনি জানেন না?

যুবক বলতে থাকেন, চাঁদে পানি নেই, এখানেও (পাকিস্তানে) পানি নেই। চাঁদে গ্যাস নেই, এখানেও গ্যাস নেই। চাঁদে বিদ্যুৎ নেই, এখানেও দেখুন চারদিকে অন্ধকার। সুতরাং আমরা চাঁদেই তো রয়েছি!

Meanwhile, the Sense of Humor of Pakistani People are always top class. This on Chandrayaan pic.twitter.com/Y127YPeyIv