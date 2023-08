প্লেনের পাখায় কেবিন ক্রুদের নাচানাচি, ভিডিও ভাইরাল

প্লেনের পাখায় নাচানাচি করছেন কেবিন ক্ররা। এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুইস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বোয়িং ৭৭৭ বিমানের পাখায় নাচানাচির সময় ছবিও তুলেছেন তারা। বিমানবন্দরের টার্মিনালে অপেক্ষারত এক যাত্রী ওই ঘটনা ভিডিও করেন। সামাজিক মাধ্যমে তা প্রকাশ হতে না হতেই রীতিমত ভাইরাল হয়ে গেছে।

প্রথমে দেখা যায় এক নারী ক্র বিমানের পাখায় নাচানাচি করছেন। এর কিছুক্ষণ পর অপর এক পুরুষ ক্রু সদস্যও বেরিয়ে আসেন এবং তাকেও নাচতে দেখা যায়।

পুরুষ যে কেবিন ক্রুকে দেখা গেছে, ধারণা করা হচ্ছে তিনি একজন সিনিয়র কেবিন প্রধান। বিমানের ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে দুই ক্রু সদস্যদের ছবি তোলার জন্যও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা গেছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকের এই ঘটনা সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনার কারণে সুইস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

Moment air hostesses for #Swiss International Air Lines are caught on camera posing for selfies as they dance on wing of Boeing 777 in #BuenosAires, #Argentina pic.twitter.com/9lCwCrjVRA