ঢাকায় আসার আগে জয়শঙ্করের সঙ্গে ল্যাভরভের সাক্ষাৎ, কী কথা হলো?

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের। বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) পূর্ব এশিয়া সম্মেলন চলাকালে পার্শ্ববৈঠকে মিলিত হন তারা। এসময় জি-২০সহ আন্তর্জাতিক নানা ইস্যু নিয়ে কথা বলেন দুই নেতা।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে জাকার্তায় রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে দেখা করে ভালো লাগছে। দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন এবং জি-২০ ইস্যুতে আলোচনা করেছি।

Good to meet FM Sergey Lavrov of Russia in Jakarta on the sidelines of the East Asia Summit.



Useful stocktaking of our bilateral and multilateral cooperation. Discussed East Asia Summit and G20 issues. pic.twitter.com/YOvwxfl4lM