অনলাইন মানচিত্র থেকে ইসরায়েলের নাম মুছে ফেলেছে চীন: রিপোর্ট

হামাসকে শায়েস্তা করার অজুহাতে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অকল্পনীয় আগ্রাসনে হতবাক বিশ্ব। দেশে দেশে চলছে এর তীব্র প্রতিবাদ। এর মধ্যেই চীনে অনলাইন মানচিত্র থেকে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের নাম মুছে ফেলা হয়েছে বলে জানা গেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, বাইদু ও আলিবাবার মতো বৃহৎ চীনা সংস্থাগুলোর ডিজিটাল মানচিত্রে ইসরায়েলকে আর রাষ্ট্র হিসেবে দেখানো হচ্ছে না। বাইদুর মানচিত্রে ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলের সীমানা দেখা গেলেও সেখানে স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ নেই।

আরও পড়ুন>> ইসরায়েলের জন্য ‘দরদ’ দেখায়নি চীন, হতাশ যুক্তরাষ্ট্র

এমনকি, আলিবাবার ডিজিটাল মানচিত্রে লুক্সেমবার্গের মতো ছোট দেশগুলোও পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত রয়েছে। কিন্তু মানচিত্রে ইসরায়েলের নাম অনুপস্থিত।

China has REMOVED ISRAEL from its online maps, including Baidu and Alibaba! pic.twitter.com/UwcD86N3Pz