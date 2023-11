চৌকিদারের ছদ্মবেশে মেলায় ঘুরলেন মুখ্যমন্ত্রী, ভিডিও ভাইরাল

অতীতে রাজা-বাদশাহরা মাঝেমধ্যে ছদ্মবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। খোঁজ নিতেন রাজ্যের প্রজারা কেমন আছে। ঠিক সেই কাজটাই এবার করলেন ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার।

গত মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় চৌকিদারের ছদ্মবেশে স্থানীয় একটি মেলার মাঠে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এদিন ছদ্মবেশে গুরগাঁওয়ের সেক্টর-৫ দশেরা মাঠের মেলা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এসময় তার আশপাশে ছিল না কোনো বাড়তি নিরাপত্তা।

A video of Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar surfaced on social media in which he is seen roaming in a fair while covering his face and not revealing his identity. #Haryana #CM pic.twitter.com/ri8UbCj3Iq