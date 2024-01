হানিমুনে গোয়ার কথা বলে অযোধ্যায় নেওয়ায় ডিভোর্সের আবেদন স্ত্রীর

সদ্য বিয়ে হয়েছে, সংসারেও অর্থের টানাটানি নেই। তাই হানিমুনে বিদেশে যেতে চেয়েছিলেন স্ত্রী। কিন্তু বাড়ির লোকজনের খেয়াল রাখতে হবে জানিয়ে দেশের ভেতরেই কোথাও ঘুরতে যাওয়ার কথা বলেন স্বামী। অতঃপর সিদ্ধান্ত হয়, আরব সাগরের তীরে অনিন্দ্য সুন্দর গোয়া রাজ্যে হানিমুনে যাবেন তারা। কিন্তু যাত্রার মাত্র একদিন আগে স্বামী জানান, তারা গোয়ায় নয়, অযোধ্যায় যাচ্ছেন, তা-ও সপরিবারে। এ নিয়েই মনঃকষ্টের জেরে শেষ পর্যন্ত আদালতে বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন স্ত্রী। সম্প্রতি ভারতের মধ্য প্রদেশে ঘটেছে এই ঘটনা।

আবেদনে ওই নারী জানিয়েছেন, তার স্বামী আইটি খাতে কাজ করেন এবং মোটা অংকের বেতন পান। নারী নিজেও কর্মজীবী এবং ভালো আয় করেন। অর্থাৎ, হানিমুনে বিদেশে যাওয়া তাদের জন্য কোনো বড় বিষয় নয়।

কিন্তু আর্থিক সংকট না থাকা সত্ত্বেও ওই নারীর স্বামী তাকে বিদেশে নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান এবং পরিবর্তে ভারতের ভেতরেই ঘুরতে যাওয়ার কথা বলেন। যুবকের দাবি, তাকে তার বাবা-মায়ের খেয়াল রাখতে হবে।

অতঃপর ওই দম্পতি গোয়া অথবা দক্ষিণ ভারতের কোনো রাজ্যে হানিমুনে যেতে সম্মত হন। কিন্তু, এরপর ওই যুবক গোয়ার পরিবর্তে অযোধ্যায় যাওয়ার ফ্লাইট বুক করেন। কারণ, তার মা রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে শহরটিতে যেতে চাচ্ছিলেন।

