নির্বাচনী উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানে এবার সোশ্যাল মিডিয়া ‘বন্ধ’

পাকিস্তানে নির্বাচনের দিন ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এবার ফলাফল ঘোষণার মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারেও। বৈশ্বিক ইন্টারনেট সেবা পর্যবেক্ষক নেটব্লকস জানিয়েছে, শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) গোটা পাকিস্তান থেকে এক্সের (সাবেক টুইটার) ব্যবহারকারীরা সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় আগে। ফলাফল ঘোষণা শেষ হয়নি এখনো। এর মধ্যেই দেশটিতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে বিঘ্ন ঘটার খবর সামনে এলো।

নেটব্লকস বলেছে, পাকিস্তানে ইন্টারনেট এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্ল্যাকআউটের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি ‘বিতর্কিত’ নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলাকালীন এই ঘটনা ঘটলো।

This is absolutely shameful. After closing mobile services in Pakistan during election day, they have no blocked X in Pakistan because PTI was exposing the rigging!! #عوامی_رائے_کا_احترام_کرو https://t.co/q9IZnTiuu5