নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ হোন্ডা, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bangladesh Honda Pvt. Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

