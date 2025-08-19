ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বসুন্ধরা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বসুন্ধরা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপে ‘ম্যানেজার/অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বসুন্ধরা গ্রুপ
বিভাগের নাম: সিভিল, ইন্টারনাল অডিট
পদের নাম: ম্যানেজার/অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ০৮-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Bashundhara Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
