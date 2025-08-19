নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘হেড অব ফ্রড রিস্ক (এফআরএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
পদের নাম: হেড অব ফ্রড রিস্ক (এফআরএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Mutual Trust Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ