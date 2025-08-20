  2. জাগো জবস

জনবল নিচ্ছে টিভিএস অটো, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: এসএপি

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি
অভিজ্ঞতা: ০২-০৫ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে TVS Auto Bangladesh Ltd ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

