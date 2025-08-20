১০ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

১০ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার টু সিনিয়র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ান ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এমএফএস ইউনিট
পদের নাম: ট্রেইনি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার টু সিনিয়র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০১-০৪ বছর
বেতন: ২২,০০০-২৬,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ONE Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ