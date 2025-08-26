  2. জাগো জবস

ট্রেইনি অফিসারকেও মাতৃত্বকালীন অর্থ-সহায়তা দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
ট্রেইনি অফিসারকেও মাতৃত্বকালীন অর্থ-সহায়তা দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ। ছবি: এআই

নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। ‘ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ' (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার) পদে কর্মী নেবে প্রতিষ্ঠানটি। এই পদে নানান রকম সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে মাতৃত্বকালীন অর্থ-সহায়তাও। আগ্রহীরা ৪ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এজেন্ট ব্যাংকিং
পদের নাম: ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৬ মাস, তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করা যাবে।
বেতন: ৩১ হাজার টাকা

মূল দায়িত্ব:

  • এজেন্ট আউটলেটের সার্বিক তদারকি ও তত্ত্বাবধান।  
  • ব্যবসার প্রসার ও গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষমতা।
  • এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের জন্য বিক্রয় কৌশল বাস্তবায়ন।
  • এমআইএস এবং রেকর্ডের উদ্দেশ্যে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা।
  • টেকসই ব্যবসা পরিচালনার জন্য এজেন্ট আউটলেটগুলো যথাযথভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা।
  • এজেন্টদের দিকনির্দেশনা দেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা।

যোগ্যতা ও দক্ষতা: 

  • ব্যবসায়শিক্ষায় পড়াশোনা, স্নাতক ডিগ্রিধারী উদ্যমী তরুণ।
  • যে কোনো জায়গায় যাওয়ার মানসিকতা ও সক্ষমতা।
  • যোগাযোগ দক্ষতা, বিশেষ করে ইংরেজিতে সাবলীল হতে হবে।
  • যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষ, সম্পর্ক স্থাপন এবং আলোচনায় পারদর্শী।
  • একা কিংবা টিমের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের মানসিকতা।
  • কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার ও মাইক্রোসফ্ট অফিস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে কজের দক্ষতা।

বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা: 

  • ইবিএল-এর জনবল ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসারে উৎসব ভাতা, দক্ষতাভিত্তিক ভাতা, হাসপাতালের ব্যয় ও মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহায়তা, প্রয়োজনীয় ছুটিসহ অন্যান্য সুবিধা।
  • দক্ষতার সঙ্গে শৃঙ্খলা মেনে ১৮ মাস সফলভাবে কাজ করার পর নিয়োগ স্থায়ী হবে। 
  • সরাসরি গ্রাহকের সঙ্গে, প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করা যাব।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট

১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট

চাকরির-খবর
শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চাকরির-খবর
৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

চাকরির-খবর