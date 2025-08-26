ট্রেইনি অফিসারকেও মাতৃত্বকালীন অর্থ-সহায়তা দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক

ট্রেইনি অফিসারকেও মাতৃত্বকালীন অর্থ-সহায়তা দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক
নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। ‘ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ' (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার) পদে কর্মী নেবে প্রতিষ্ঠানটি। এই পদে নানান রকম সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে মাতৃত্বকালীন অর্থ-সহায়তাও। আগ্রহীরা ৪ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এজেন্ট ব্যাংকিং
পদের নাম: ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৬ মাস, তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করা যাবে।
বেতন: ৩১ হাজার টাকা
মূল দায়িত্ব:
- এজেন্ট আউটলেটের সার্বিক তদারকি ও তত্ত্বাবধান।
- ব্যবসার প্রসার ও গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষমতা।
- এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের জন্য বিক্রয় কৌশল বাস্তবায়ন।
- এমআইএস এবং রেকর্ডের উদ্দেশ্যে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা।
- টেকসই ব্যবসা পরিচালনার জন্য এজেন্ট আউটলেটগুলো যথাযথভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা।
- এজেন্টদের দিকনির্দেশনা দেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা।
যোগ্যতা ও দক্ষতা:
- ব্যবসায়শিক্ষায় পড়াশোনা, স্নাতক ডিগ্রিধারী উদ্যমী তরুণ।
- যে কোনো জায়গায় যাওয়ার মানসিকতা ও সক্ষমতা।
- যোগাযোগ দক্ষতা, বিশেষ করে ইংরেজিতে সাবলীল হতে হবে।
- যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষ, সম্পর্ক স্থাপন এবং আলোচনায় পারদর্শী।
- একা কিংবা টিমের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের মানসিকতা।
- কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার ও মাইক্রোসফ্ট অফিস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে কজের দক্ষতা।
বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা:
- ইবিএল-এর জনবল ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসারে উৎসব ভাতা, দক্ষতাভিত্তিক ভাতা, হাসপাতালের ব্যয় ও মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহায়তা, প্রয়োজনীয় ছুটিসহ অন্যান্য সুবিধা।
- দক্ষতার সঙ্গে শৃঙ্খলা মেনে ১৮ মাস সফলভাবে কাজ করার পর নিয়োগ স্থায়ী হবে।
- সরাসরি গ্রাহকের সঙ্গে, প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করা যাব।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ