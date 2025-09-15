কর্ণফুলী গ্রুপে মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ, ৩৫ বছরেও আবেদন

কর্ণফুলী গ্রুপে মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ, ৩৫ বছরেও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর ডিভিশন
পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ/বিকম/বিবিএ/ডিপ্লোমা (পাওয়ার/অটোমোবাইল)
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: ১৬,০০০-২৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Karnaphuli Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
