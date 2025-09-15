বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
নীলফামারী উত্তরা ইপিজেডের বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে/সরাসরি পাঠাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী
বিভাগের নাম: আইসিটি-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান (কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) অথবা ডিপ্লোমা (কম্পিউটার সায়েন্স)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৪ অক্টেবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: নীলফামারী
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: সদস্য সচিব, বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী। আবেদনপত্র ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে/সরাসরি সহকারী প্রধান শিক্ষকের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। খামের উপর পদের নাম ও নিজ জেলা উল্লেখ করতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পত্রের মাধ্যমে/ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে/কল করে জানানো হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ