  2. জাগো জবস

বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ফাইল ছবি

নীলফামারী উত্তরা ইপিজেডের বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে/সরাসরি পাঠাতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী
বিভাগের নাম: আইসিটি-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান (কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) অথবা ডিপ্লোমা (কম্পিউটার সায়েন্স)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৪ অক্টেবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: নীলফামারী

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: সদস্য সচিব, বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী। আবেদনপত্র ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে/সরাসরি সহকারী প্রধান শিক্ষকের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। খামের উপর পদের নাম ও নিজ জেলা উল্লেখ করতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পত্রের মাধ্যমে/ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে/কল করে জানানো হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে চাকরির সুযোগ

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে চাকরির সুযোগ

চাকরির-খবর
৬ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

৬ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

চাকরির-খবর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর