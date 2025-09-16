নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন

নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব লিয়াবিলিটি অ্যান্ড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট (ভিপি টু ইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব লিয়াবিলিটি অ্যান্ড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট (ভিপি টু ইভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রিমিয়ার ব্যাংক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ