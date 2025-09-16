  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং (এসএভিপি-ইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং (এসএভিপি-ইভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

