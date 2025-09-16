ঢাকায় নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং (এসএভিপি-ইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং (এসএভিপি-ইভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
