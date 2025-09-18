১২ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, ৩৮ বছরেও আবেদন

১২ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, ৩৮ বছরেও আবেদন
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার টু এসও)’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার টু এসও)
পদসংখ্যা: ১২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৩৮ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা (গুলশান, মিরপুর, উত্তরা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মেঘনা ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ