১২ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, ৩৮ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেঘনা ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার টু এসও)’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার টু এসও)
পদসংখ্যা: ১২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৩৮ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা (গুলশান, মিরপুর, উত্তরা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মেঘনা ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

