  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জনবল নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড, থাকছে না বয়সসীমা
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

স্কয়ার গ্রুপের স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: ওভেন মেশিন

পদের নাম: অপারেটর
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিক্স) অথবা এসএসসি/এইচএসসি পাশসহ দীর্ঘ মেয়াদী ট্রেড কোর্স থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ওভেন মেশিন অপারেটর অথবা সমজাতীয় কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার।
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: পাবনা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫০ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

৫০ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
সেকশন অফিসার নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেকশন অফিসার নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরির-খবর
শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর