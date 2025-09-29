এইচআর বিভাগে নিয়োগ দেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

এইচআর বিভাগে নিয়োগ দেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি এইচআর বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: এইচআর
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম অথবা এমবিএ (ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মদিনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জেআইএম