বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, বেতন ৬৭ হাজার

বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, বেতন ৬৭ হাজার
জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (নিটার) ‘সহযোগী অধ্যাপক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ অক্টোবর বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- প্রতিষ্ঠানের নাম: জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (নিটার)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার, নয়ারহাট)
বয়স: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। তবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (নিটার) করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হব। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: রকেট অ্যাপস এর মাধ্যমে ৫০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের সময় ট্রানজেকশন নম্বর সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ/জিকেএস