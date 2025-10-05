ওয়ালটনের নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

  2. জাগো জবস

০৫ অক্টোবর ২০২৫
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি

পদের নাম: সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/ইইই/আইপিই)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

