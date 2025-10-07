২০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

২০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: শোরুম অডিট
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসএস এবং এইচএসসি (কমার্স), বিবিএ অথবা এমবিএ (ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ