স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, কর্মস্থল চট্টগ্রাম

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, কর্মস্থল চট্টগ্রাম
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘এআরএম/আরএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট লিয়াবিলিটি
পদের নাম: এআরএম/আরএম
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ