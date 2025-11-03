  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, কর্মস্থল চট্টগ্রাম

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, কর্মস্থল চট্টগ্রাম
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘এআরএম/আরএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট লিয়াবিলিটি

পদের নাম: এআরএম/আরএম
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১২ সহকারী শিক্ষক নেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১২ সহকারী শিক্ষক নেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

৪ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে নোবিপ্রবি, ৫০ বছরেও আবেদন

৪ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে নোবিপ্রবি, ৫০ বছরেও আবেদন