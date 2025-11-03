যমুনা গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

যমুনা গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে এমকম অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: ট্যাক্স
পদের নাম: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমকম অথবা এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ