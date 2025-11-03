ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনে ‘প্রোগ্রাম অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন ৪৫ হাজার টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন
বিভাগের নাম: কমিউনিকেশনস অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: প্রোগ্রাম অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়েভ ফাউন্ডেশন করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
