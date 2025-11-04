ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘এমআইএস এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: এমআইএস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ