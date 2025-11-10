  2. জাগো জবস

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ আকিজ বেকারস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৫ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
আকিজ বেকারস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ বেকারস লিমিটেডে ‘রিজিওনাল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ বেকারস লিমিটেড

পদের নাম: রিজিওনাল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আকিজ বেকারস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

