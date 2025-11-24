জনবল নিয়োগ দেবে নাদিয়া ফার্নিচার, কর্মস্থল মানিকগঞ্জ

জনবল নিয়োগ দেবে নাদিয়া ফার্নিচার, কর্মস্থল মানিকগঞ্জ
নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেড
বিভাগের নাম: আইপিই
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা সমমান (আইইপি)
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৬ বছর
কর্মস্থল: মানিকগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেড আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
