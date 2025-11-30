১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণি/সমামন পাস হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার-ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১২,৫০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:
সাক্ষাৎকারের স্থান: নাভানা এফএস কসমো, বাড়ি #৪/বি (লেভেল-২), রোড #৯৪, গুলশান-২, ঢাকা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১, ৪, ৮, ১১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, মালদাহপট্টি, চেম্বার অব কমার্স এর সামনে, কালিতলা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, জীবন বীমা অফিসের ২য় তলা, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, সরাইপাড়া, লোহারপুল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, জনপ্রিয় কমিউনিটি সেন্টার, গোয়াল ঘূর্নী, মীরাপাড়া রোড, মীর কাদিম পৌরসভা, মুন্সিগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, নিশিনাত তলা, রুপগঞ্জ, নড়াইল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, এ টি ভবন, জামালপুর বাইপাস, জামালপুর মেডিকেল কলেজ রোড, জামালপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস কমলাপুর আই সি ডি ভবনের পাশে, সরদার কমপ্লেক্স এর পিছনে,বাজার রোড, কমলাপুর-ঢাকা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস মেসার্স জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, রোকেয়া টাওয়ার (নীচতলা), সরাই জামে মসজিদের পাশের রোড, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, শাহ সুলতান রুমী (রঃ) ভবন, ৫-নং জমির মুন্সীলেন, পিয়ন পাড়া, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, সোফিয়া মঞ্জিল হাউস #৬২০, ফেরিঘাট রোড, মাস্টারপাড়া (নিউ শিশু স্বর্গ পার্ক), চুয়াডাঙ্গা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, বন্ধন নিবাস, খলীলের মোড়, খাঁ-পাড়া রোড, টঙ্গী পশ্চিম থানা, টঙ্গী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, কলেজ পাড়, দারিয়ার মাঠ মাদ্রাসা সংলগ্ন, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, থানা রোড, গ্রামীন টাওয়ারের পাশে, দিশা এনজিও অফিস সংলগ্ন, কটিয়াদী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল তারিখ ৯টা-১১টা
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ