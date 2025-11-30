১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ

  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণি/সমামন পাস হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার-ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১২,৫০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:

সাক্ষাৎকারের স্থান: নাভানা এফএস কসমো, বাড়ি #৪/বি (লেভেল-২), রোড #৯৪, গুলশান-২, ঢাকা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১, ৪, ৮, ১১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, মালদাহপট্টি, চেম্বার অব কমার্স এর সামনে, কালিতলা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, জীবন বীমা অফিসের ২য় তলা, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, সরাইপাড়া, লোহারপুল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, জনপ্রিয় কমিউনিটি সেন্টার, গোয়াল ঘূর্নী, মীরাপাড়া রোড, মীর কাদিম পৌরসভা, মুন্সিগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, নিশিনাত তলা, রুপগঞ্জ, নড়াইল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, এ টি ভবন, জামালপুর বাইপাস, জামালপুর মেডিকেল কলেজ রোড, জামালপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস কমলাপুর আই সি ডি ভবনের পাশে, সরদার কমপ্লেক্স এর পিছনে,বাজার রোড, কমলাপুর-ঢাকা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস মেসার্স জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, রোকেয়া টাওয়ার (নীচতলা), সরাই জামে মসজিদের পাশের রোড, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, শাহ সুলতান রুমী (রঃ) ভবন, ৫-নং জমির মুন্সীলেন, পিয়ন পাড়া, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, সোফিয়া মঞ্জিল হাউস #৬২০, ফেরিঘাট রোড, মাস্টারপাড়া (নিউ শিশু স্বর্গ পার্ক), চুয়াডাঙ্গা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, বন্ধন নিবাস, খলীলের মোড়, খাঁ-পাড়া রোড, টঙ্গী পশ্চিম থানা, টঙ্গী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, কলেজ পাড়, দারিয়ার মাঠ মাদ্রাসা সংলগ্ন, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, থানা রোড, গ্রামীন টাওয়ারের পাশে, দিশা এনজিও অফিস সংলগ্ন, কটিয়াদী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল তারিখ ৯টা-১১টা

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট

