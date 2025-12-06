  2. জাগো জবস

শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ৬টি পদে ৬ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এর অনুকূলে যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে ১-৩ নং পদের জন্য ২০০ টাকা, ৪-৫ নং পদের জন্য ১০০ টাকা, ৬ নং পদের জন্য ৫০ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর ২০২৫

