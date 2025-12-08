অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ইজি ফ্যাশন

  2. জাগো জবস

পোশাক প্রস্তুত ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ইজি ফ্যাশন লিমিটেডে ‘অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইজি ফ্যাশন লিমিটেড

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: ৩৫,০০০-৫০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মালিবাগ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইজি ফ্যাশন লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

