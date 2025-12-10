  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড

পদের নাম: মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সিএসই/ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

