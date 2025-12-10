ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস
শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড
পদের নাম: মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সিএসই/ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ