সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন প্লাজা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ওয়ালটন প্লাজার লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন প্লাজায় ‘ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন প্লাজা

পদের নাম: ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন প্লাজা আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

