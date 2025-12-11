আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেও আবেদন

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেও আবেদন
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ