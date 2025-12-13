রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নারী কর্মী নিয়োগ, বেতন ৪০ হাজার

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নারী কর্মী নিয়োগ, বেতন ৪০ হাজার
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে ‘কমিউনিটি মোবিলিজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন পাবেন ৪০ হাজার টাকা। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
বিভাগের নাম: লাইভলিহুড
পদের নাম: কমিউনিটি মোবিলিজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৪০,৭২২ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
