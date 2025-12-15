  2. জাগো জবস

মার্কেটিং বিভাগে নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

স্কয়ার গ্রুপের স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: মার্কেটিং

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

২০ কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০

৮৯ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

