নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স, ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স, ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘জুনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা এমকম ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: জুনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (ফাইন্যান্স) অথবা এমকম (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-২৭ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
