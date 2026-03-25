আরএফএল গ্রুপে সিনিয়র ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে সিনিয়র ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি/এমএসসি অথবা স্নাতকোত্তর/এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৩০ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: অপারেশনস
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/এমএসসি (ইইই/মেকানিক্যাল/আইপিই/সমমান) অথবা স্নাতকোত্তর/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, ২৮ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, হবিগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৪ জনকে নিয়োগ দেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
