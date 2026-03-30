জেন্টল পার্কে নিয়োগ, ফ্রেশার প্রার্থীরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ

জেন্টল পার্কে নিয়োগ, ফ্রেশার প্রার্থীরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
ফ্যাশন হাউজ জেন্টল পার্কে ‘আউটলেট ক্যাশিয়ার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিাধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জেন্টল পার্ক
পদের নাম: আউটলেট ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ২০,০০০-২২,০০০ টাকা
- আরও পড়ুন
অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন
১০৮ জন সহকারী পরিচালক নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদন ২০০ টাকা
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩০ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম (হালিশহর), ঢাকা (ধানমন্ডি, খিলগাঁও, পান্থপথ)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে জেন্টল পার্ক আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন
৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৪ জনকে নিয়োগ দেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ