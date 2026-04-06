প্রাণ গ্রুপে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ, পদ ২০টি

প্রাণ গ্রুপে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ, পদ ২০টি
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৬ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
এক নজরে প্রাণ গ্রুপ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|প্রাণ গ্রুপ
|বিভাগের নাম
|সফটওয়্যার (পিএইচপি ডেভেলপার)
|পদের নাম
|ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার
|পদসংখ্যা
|২০ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|বিএসসি (সিএসই)
|অভিজ্ঞতা
|১-২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|২২-৩২ বছর
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৬ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: নাটোর ও রাজশাহী জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন প্রাণ গ্রুপ।
এমআইএইচ