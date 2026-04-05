জনবল নেবে ইজি ফ্যাশন, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৮ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
জনবল নেবে ইজি ফ্যাশন, বেতন ৪৫ হাজার টাকা
ইজি ফ্যাশন লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

পোশাক প্রস্তুত ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ইজি ফ্যাশন লিমিটেডে ‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এলএলবি অথবা এলএলএম ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইজি ফ্যাশন লিমিটেড

পদের নাম: লিগ্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি অথবা এলএলএম
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: ৩৫,০০০-৪৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মালিবাগ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইজি ফ্যাশন লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন  

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ১৭ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ১৭ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন

৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন