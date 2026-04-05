জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস
এসিআই মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘সিনিয়র/সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইয়ামাহা

পদের নাম: সিনিয়র/সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/আইইপি)
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন : বেসরকারি চাকরি

আবেদন শুরুর তারিখ
০৪ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ
০৯ এপ্রিল ২০২৬

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসিআই মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

