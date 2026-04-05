জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস

জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘সিনিয়র/সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইয়ামাহা
পদের নাম: সিনিয়র/সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/আইইপি)
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন : বেসরকারি চাকরি
আবেদন শুরুর তারিখ
০৪ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ
০৯ এপ্রিল ২০২৬
আরও পড়ুন
অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন
১০৮ জন সহকারী পরিচালক নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদন ২০০ টাকা
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসিআই মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন
৬১ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা কাস্টম হাউজ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এমএস