জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১৯টি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১৯টি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ৩টি পদে ১৯ জন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে সহযোগী অধ্যাপক পদের আবেদন চলবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
এক নজরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
পদের বিবরণ
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ। তবে সহযোগী অধ্যাপক পদের আবেদন চলবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত।
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে এবং অফলাইনে
- চাকরির ধরন: স্থায়ী এবং অস্থায়ী
- প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
- কর্মস্থল: ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। আবেদন ফরম প্রিন্ট করে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য ৭ সেট এবং সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য ১০ সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার অফিসে পৌঁছাতে হবে।
আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ৬০০ টাকা পাঠাতে হবে। পেমেন্ট রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
